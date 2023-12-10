Мир 10 декабря 2023, 18:09 Ошибку Запада в отношении России назвали во Франции Лелуш: игнорирование интересов России из-за Украины стало роковой ошибкой Запада ZUMA Press / Global Look Press

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Западные страны совершили ошибку, игнорируя интересы России в контексте Украины. Такими выводами бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш поделился в интервью газете Journal du Dimanche.

«Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО», — пояснил он.

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Политик также признал провал санкционной политики в отношении РФ. Он привел слова главы министерства финансов Брюно Ле Мэра о том, «Россию нужно было поставить на колени». В итоге российская сторона стала продавать больше нефти, чем до конфликта по цене, выше установленного Западом потолка, заявил Лелуш.

Оценивая контрнаступления ВСУ, предпринятое этим летом, французский политик заявил, что «несмотря на массированную помощь союзников, оно не дало убедительных результатов».

По данным агентства Bloomberg, за октябрь Россия заработала на продаже нефти больше, чем получала до введения западных санкций. Бюджет страны пополнился на 11,3 миллиарда долларов.