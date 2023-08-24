Мир 24 августа 2023, 07:44 Ошибку Сунака при заполнении декларации сочли непреднамеренной в Британии Парламент Британии оправдал ошибку премьера Сунака при заполнении декларации Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

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Британский премьер Риши Сунак неспециально допустил ошибку, когда декларировал доли своей супруги в компании по уходу за детьми. Такой вывод сделал комиссар парламента Соединенного Королевства по стандартам Дэниел Гринберг. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса [устанавливающего стандарты поведения министров], кажется, было неумышленным. Я подтверждаю, что дело теперь закрыто», — заявил Гринберг.

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Он считает, что политик просто «не понял правил регистрации и декларирования интересов». Расследование в отношении действующего премьер-министра Великобритании стартовало еще в апреле. Причиной назвали «декларирование интереса».

Премьер допустил нарушение, согласно Кодексу поведения. В документе говорится, что члены палаты общин обязаны заявить о любой заинтересованности в любом деле, не относящемся к политике.

Газета The Guardian уточняла, что расследование связано с женой Сунака — Акшатой Мурти. Она — один из акционеров агентства по уходу за детьми Koru Kids. Правоохранительные органы должны были выяснять, получала ли организация выгоду от решения Минфина Соединенного Королевства усилить поддержку семей с маленькими детьми. Также газета The Times писала, что компания Мурти получила практически 350 тысяч функтов по программе государственной поддержки предпринимателей.