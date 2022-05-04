Ошибку Белого дома в ситуации на Украине назвали в США

Вмешиваясь в ситуацию кризиса на Украине, толкая Киев к силовому решению конфликта и отказываясь от дипломатии, США совершают ошибку. Такое мнение высказал в интервью греческой газете Kathimerini американский экономист Джеффри Сакс.

«Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию», — пояснил эксперт.

Сакс полагает, что Вашингтон старается отстаивать личные геополитические интересы руками граждан Украины. При этом любые другие варианты разрешения конфликта, кроме военного, игнорируются.

Таким образом, стремление администрации США к глобальному господству тормозит переход всего человечества к многополярному миру, резюмировал Сакс.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что позиции Соединенных Штатов Америки на мировой экономической и финансовой арене пошатнутся, когда Российская Федерация выполнит все свои поставленные задачи в спецоперации.