Ошибки Шольца с облигациями обойдутся Германии в 30 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи вице-канцлером и министром финансов, совершил серьезные ошибки в финансовой политике и выпустил облигации на разорительных для бюджета условиях. Из-за этого в следующем году страна потеряет 30 миллиардов евро, заявило издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Автор статьи Тим Сент-Иваньи обвинил Олафа Шольца и его предшественника на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле в спекуляциях. Под их руководством правительство выпустило облигации, привязанные к инфляции. Это не доставляло проблем в прошлом, но привело к большим расходам бюджета сейчас, в условиях кризиса.

В этом году на выплаты по таким облигациям пришлось 25% от общих платежей по обслуживанию госдолга, хотя в структуре долга их доля составляет 5%. В 2023 году Германия выплатит по облигациям 30 вместо 16 миллиардов евро.

«Ставка на вечно низкий уровень инфляции при получении долга была ошибкой, которая теперь становится очень дорогой для налогоплательщиков», — отметил лидер левой парламентской группы Дитмар Барч.

Он призвал провести расследование и выяснить, кто несет ответственность за выпуск «этих токсичных документов».