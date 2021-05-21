Ошибка врачей лишила пожилого пациента ног

Австрийские медики по ошибке ампутировали не ту ногу пожилому пациенту. Свою оплошность они заметили только через несколько дней. Теперь пенсионера ждет еще одна операция по удалению ноги.

Операция прошла 18 мая, сообщил Heute. Издание уточнило, что сам пациент не заметил ошибку врачей из-за своего состояния. При этом доктора осознали, что ампутировали здоровую ногу, только на четвертый день, когда проводили очередную перевязку.

В клинике уточнили, что 82-летний пенсионер страдает множеством заболеваний. По данным издания, перед ампутацией хирург пометил ступню на нужной ноге. Он пытался узнать у пациента, какую именно конечность нужно удалить, но речь мужчины была ограничена. Несмотря на это, врачи приняли решение продолжить операцию.

«Мы должны выяснить, как могла произойти эта ошибка. Я хотел бы публично извиниться», — сказал во время пресс-конференции представитель клиники.

Теперь пострадавшего мужчину ждет еще одна операция — больную ногу должны удалить до середины бедра. Ему предложили психологическую помощь. Известно, что пенсионер пока не согласился на второе хирургическое вмешательство. Лечащий врач пожилого пациента сейчас не дежурит по собственному желанию.