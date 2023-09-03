Мир 03 сентября 2023, 11:38 Ошибка военных картографов привела к созданию новой страны на карте мира «Коммерсант» напомнил об ошибке военных картографов, создавших новую страну Unsplash

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Ошибка военных картографов в 1918 году привела к созданию новой страны, которая просуществовала около четырех лет. Об этом напомнили в материале газеты «Коммерсант».

Германия и страны Антанты 11 ноября 1978 года завершили Первую мировую войну, заключив Компьенское перемирие. В одном из пунктов соглашения указали, что немцы обязуются покинуть территории в радиусе 30 километров от трех городов на восточном берегу Рейна, а также территории на западном берегу.

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Картографы просто нарисовали в карте полукруги циркулем, захватив по 30 километров. Однако ошибка в расчетах не пересекла американскую и французскую зоны, так как расстояние между Кобленцем и Майнцем составило 60 километров по прямой.

Эта ситуация образовала нейтральную зону, которая получила название Freistaat Flaschenhals (Вольное государство Бутылочное горлышко).

Из-за этого Германия потеряла доступ к земле, которая формально являлась ее собственностью. Бургомистр Лорх Эдмунд Пнишек объявил территорию нейтральным государством, которое просуществовало около четырех лет.

Первая мировая война продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года.