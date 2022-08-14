Попытки Германии заменить поставки российского газа голубым топливом из Катара провалились, катарский газ направили в Италию. Ошибка министра экономики ФРГ Роберта Хабека привела Германию на грань энергетического кризиса, об этом написало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Газета напомнила о мартовском визите Хабека на Ближний Восток. После встречи с эмиром Катара немецкий министр заявил, что страна готова поставлять Германии больше газа. Однако ФРГ не смогли заключить с Катаром контракт на поставку топлива — Хабек договорится о партнерстве с Дохой только в мае, при этом не согласовал объем поставок.

Катар хотел заключить долгосрочные договоры, поэтому рассмотрел предложение итальянской компании Eni. Италия считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из Катара, напомнил автор материала. В итоге Германия осталась без катарского газа и вынуждена экономить электроэнергию.