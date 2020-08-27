Ошибка банка сделала американца богаче на 150 тысяч долларов
Средства получил 73-летний клиент Sunrise Bank Томас Фалинг, сообщил портал UPI. Сначала он решил подождать, пока банковские служащие свяжутся с ним и исправят ситуацию. Но сумма пролежала на счете американца нетронутой две недели.
Фалинг решил самостоятельно позвонить в банк и выяснил, что из-за допущенной ошибки получил деньги по программе защиты зарплат. Ее создали, чтобы поддержать малый бизнес в сложившийся из-за пандемии COVID-19 кризисный период.
В итоге банк исправил ошибку. Американец в шутку заметил, что мог бы сбежать с полученной суммой в Мексику.
«Я бы не отказался получить 150 тысяч долларов, но не за счет малого бизнеса. Без этих денег он может обанкротиться», — заключил сознательный американец.
В августе еще один житель США «обогатился» за счет банковской ошибки. Благодаря сбою Bank of America он стал миллиардером на целых 15 минут.