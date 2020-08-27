Ошибка банка сделала американца богаче на 150 тысяч долларов

В американском штате Миннесота на банковский счет местного жителя неожиданно поступили 150 тысяч долларов, что эквивалентно более 11 миллионам рублей. Деньги оказались у мужчины по ошибке — перевод предназначался малому бизнесу.

Средства получил 73-летний клиент Sunrise Bank Томас Фалинг, сообщил портал UPI. Сначала он решил подождать, пока банковские служащие свяжутся с ним и исправят ситуацию. Но сумма пролежала на счете американца нетронутой две недели.

Фалинг решил самостоятельно позвонить в банк и выяснил, что из-за допущенной ошибки получил деньги по программе защиты зарплат. Ее создали, чтобы поддержать малый бизнес в сложившийся из-за пандемии COVID-19 кризисный период.

В итоге банк исправил ошибку. Американец в шутку заметил, что мог бы сбежать с полученной суммой в Мексику.

«Я бы не отказался получить 150 тысяч долларов, но не за счет малого бизнеса. Без этих денег он может обанкротиться», — заключил сознательный американец.

В августе еще один житель США «обогатился» за счет банковской ошибки. Благодаря сбою Bank of America он стал миллиардером на целых 15 минут.