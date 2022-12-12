Мир 12 декабря 2022, 04:03 «Ошеломляющий уровень абсурда». Сербия ответила Германии на заявление по Косову Премьер Сербии Брнабич указала на абсурдность слов главы МИД Германии о Косове РИА «Новости»

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая осудила риторику Белграда. Сербский политик написала в Twitter, что ее ошеломил уровень абсурда.

Бербок ранее назвала «совершенно неприемлемым» предложение об отправке сербских сил в Косово. Брнабич напомнила, что главы МИД стран «Большой семерки» призывали соблюдать резолюции Совбеза ООН при решении любой проблемы или кризиса в мире.

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«Теперь МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это „неприемлемо“» — отметила она.

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Сербский министр задалась вопросом о том, по каким критериям решают, какую резолюцию СБ ООН нужно соблюдать, а какую — игнорировать.

Бывшего полицейского-серба Деяна Пантича ранее задержали на административной линии между Косово, Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербы стали перекрывать баррикадами проезд по трассе. Премьер Косова Альбин Курти потребовал убрать баррикады, иначе придется начать операцию по ликвидации заграждений с привлечением правоохранителей.