01 марта 2024, 15:12
«Осатанели». Захарова нашла неожиданную деталь в беседе офицеров ФРГ о Крымском мосте
Захарова: офицеры ФРГ ссылались на опыт Третьего рейха в беседе о Крымском мосте
Обсуждавшие удар по Крымскому мосту немецкие офицеры предлагали использовать опыт военных времен Третьего рейха. Внимание на это обратила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она процитировала процитировала командующего Военно-воздушными силами Германии Инго Герхартца, который обсуждал с командованием бундесвера удар по Крымскому мосту.
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«Мы сейчас ведем войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром люфтваффе», — привела Захарова слова немецкого военного.
Сдерживаться в оценках официальный представитель МИД России не стала.
«Современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!» — написала Захарова.
Аудиозапись разговора немецких офицеров опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Она подчеркнула, что участники беседы обсуждали удары по Крымскому мосту и искали выход, как не подтверждать причастности Германии к атаке.
По ее словам, в разговоре принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
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