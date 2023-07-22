Мир 22 июля 2023, 20:20 «Осада города». НАТО предупредили о действиях России в случае блокады Калининграда Экс-разведчик ВС США Риттер: в случае блокады Калининграда Россия жестко ответит НАТО Телеканал «360»

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Россия даст жесткий ответ, если страны НАТО после разгрома украинской армии попытаются заблокировать Калининградскую область. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.

«Блокада Калининграда будет актом войны против России, которая на 100% даст военный ответ на такой шаг», — сказал он.

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По его мнению, Соединенные Штаты не осмелятся на такой шаг. При этом Вашингтон не планирует «спускать с поводка» Варшаву. Польша будет действовать против России по собственной инициативе, пояснил Риттер.

Бывший разведчик предположил, что польские власти могут попробовать ввести войска во Львов. Однако это не удивит президента России Владимира Путина, который неоднократно высказывался о планах Польши, резюмировал офицер.

Ранее Риттер заявил, что перспектива перехода российской армии в контрнаступление в зоне боевых действий на Украине заставила беспокоиться страны НАТО.