Байден ужесточил контроль за оборотом оружия в США

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому в США ужесточится контроль за оборотом оружия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое решение было принято в связи с массовыми расстрелами в Буффало и Ювальде. Байден поставил подпись в Белом доме перед вылетом в Европу, где пройдут саммиты G7 и НАТО.

«Я здесь ради самого значимого закона, принятого <…> за последние 30 лет», — сказал президент.

Законопроект подразумевает более строгие проверки для потенциальных покупателей оружия от 18 лет до 21 года. Также штаты смогут принимать нормы, по которым будут отказывать в оружии лицам, признанным опасными для общества. Кроме того, начнется дополнительное финансирование программ школьной безопасности и психологической помощи молодежи.