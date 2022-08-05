США допустили применение ядерного оружия в крайнем случае

Применение ядерного оружия США вероятно только в крайних обстоятельствах. На такой шаг американская сторона пойдет для защиты жизненных интересов или союзников.

Замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила об этом на Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Ее слова привело РИА «Новости».

«США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах», — сказала она.

Дженкинс пообещала, что Соединенные Штаты не будут применять или угрожать применением ядерного оружия неядерным странам — членам ДНЯО.

В Госдепе полагают, что все ядерные вооружения американской стороны и РФ необходимо включить в будущий режим контроля над вооружениями, уточнил RT.

Российская делегация заявила в ООН, что применение ядерного оружия РФ на Украине противоречит доктрине страны.