Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова рассказала РИА «Новости», что 170 украинских военнослужащих решили сложить оружие в республике.

«На территории республики находятся 170 украинских военнопленных, они сложили оружие», — рассказала она.

Также Сердюкова сообщила, что семьям российских военных, попавших в украинский плен, поступают звонки от украинской стороны, которые пытаются их шантажировать.

Омбудсмен добавила, что всем украинским пленным в ЛНР оказывается необходимая помощь, условия их содержания достойные.

Ранее Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР заявил, что с начала специальной операции РФ на Украине от рук националистов в республике погибли 27 человек.