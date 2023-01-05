Мир 05 января 2023, 16:19 «Оружие — путь к миру». Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине Генсек НАТО Столтенберг назвал увеличение поставок оружия Украине путем к миру РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, отметив, что оружие — это путь к миру. Об этом сказано в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном по итогам ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.

«Оружие — это фактически путь к миру», — сказал Столтенберг.

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В документе уточнили, что генсек НАТО подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

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Столтенберг обратил внимание на необходимость увеличить вложение союзников в оборону. Он выступил за устранение зависимости от авторитарных режимов, отметив важность «вместе отстаивать свободу и демократию».

Ранее бывший полковник британской армии и командующий войсками НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон спрогнозировал конфликт России и НАТО в 2023 году. По его словам, сложившаяся политическая ситуация в мире может привести к реальному противостоянию.