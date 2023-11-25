Мир 25 ноября 2023, 16:46 «Оружие против БРИКС». Бизнесмен Дотком указал на незавидную роль Евросоюза в руках США Бизнесмен Дотком: Евросоюз стал инструментом США против БРИКС Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

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Жители Евросоюза стали осознавать роль, которую им уготовили Соединенные Штаты. Американское правительство превратило ЕС в инструмент против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — предположил бизнесмен.

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По его словам, только так можно объяснить растущую в европейских странах популярность «пророссийских нарративов».

Ранее победу России признал предприниматель Евгений Чичваркин*. Он заявил, что все введенные санкции ослабили страны коллективного Запада и нивелировали зависимость самой РФ от них. На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, указав, что бизнесмен не упомянул о лицемерии Соединенных Штатов.

До этого издание New Statesman сообщало, что западные лидеры не увидели, как Россия и Китай лишили их доминирующей позиции в мире. По этой же причине США и ЕС потеряли многих союзников на Глобальном Юге.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.