Оружие, патроны и сухие пайки исчезли из магазинов в США из-за коронавируса
Жители Соединенных Штатов разбирают огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки. Массовый «шопинг» связан с распространением коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Fox News.
СМИ отмечают дефицит продуктов питания и средств гигиены в американских магазинах.
Владелец калифорнийского оружейного магазина Гэбриэл Вон подчеркнул, что люди в пять раз больше начали покупать оружие и боеприпасы. Тенденция заметна в последние несколько недель.
Местные жители готовы отстоять пять или шесть часов в очереди, чтобы приобрести оружие.