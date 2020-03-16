Оружие, патроны и сухие пайки исчезли из магазинов в США из-за коронавируса

СМИ отмечают дефицит продуктов питания и средств гигиены в американских магазинах.

Владелец калифорнийского оружейного магазина Гэбриэл Вон подчеркнул, что люди в пять раз больше начали покупать оружие и боеприпасы. Тенденция заметна в последние несколько недель.

Местные жители готовы отстоять пять или шесть часов в очереди, чтобы приобрести оружие.