Мир 08 сентября 2023, 12:31 Оружие изъяли по делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна — СК Армении СК Армении: автомат, патроны и гранаты изъяли по делу Бадаляна и Геворкяна РИА «Новости»

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Автомат Калашникова, патроны, гранаты и другие виды оружия изъяли по делу блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, задержанных в городе Горисе. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

«В ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства», — указали в ведомстве.

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По данным СК Армении, вместе с АК, боевыми патронами и гранатами по делу Бадаляна и Геворкяна изъяли детонаторы, пистолеты, штык-ножи и другие виды военного имущества. Также армянские правоохранители обнаружили кусты конопли, сообщил RT.

Блогера и обозревателя «Sputnik Армения» задержали вместе с пятью людьми, имена которых пока не раскрывают. В деле речь идет о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Посольство России в Армении обеспокоилось задержанием Бадаляна и Геворкяна и сообщило, что будет выяснять обстоятельства случившегося, а также следить за развитием событий.