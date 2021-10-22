Оружейник киностудии «Ленфильм» высказался об инциденте с Болдуином

Оружейник киностудии «Ленфильм» Владимир Агапов высказался об инциденте, произошедшем на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, где актер Алек Болдуин сделал несколько выстрелов из пистолета с боевыми патронами. По словам эксперта, вероятнее всего, на съемках кинокартины была нарушена техника безопасности. Об этом написал «Петербургский дневник».

«У нас самое главное — соблюдение техники безопасности, поэтому если актеры используют оружие, то на площадке обязательно дежурит оружейник. Во всех стволах нашего оружия вставлены шпильки, которые просто не дают зарядить боевой патрон. Однако со временем шпилька может сгнить из-за ржавчины, поэтому при выдаче оружия, актеры проходят строгий инструктаж. Еще более строгий инструктаж проходят артисты массовки, и оружейники следят за ними особенно пристально», — рассказал Агапов.

Кроме того, актерам строго запрещается направлять оружие на людей.

Ранее стало известно, что актер Алек Болдуин во время съемок фильма сделал несколько выстрелов из пистолета. Вместо холостых пуль в оружии оказались боевые патроны. В результате инцидента скончалась оператор из Украины Галина Хатчинс, а режиссер проекта Джоэл Соуса находится в тяжелом состоянии.