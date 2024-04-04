Мир 04 апреля 2024, 09:44 «Орудие устрашение». Лучшим подарком НАТО для мира назвали роспуск альянса Аналитик из США Ортель: лучшим подарком миру к юбилею НАТО будет его роспуск IMAGO/Janine Schmitz / Global Look Press

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Эксперты из Соединенных Штатов и Канады считают, что лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею НАТО станет роспуск организации. Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет в беседе с РИА «Новости» сравнил стремительный рост альянса с прогрессирующим онкологическим заболеванием.

«Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи… готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет», — заявил он.

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Агрессия альянса приводит к «зверским потерям жизней», нарушениям законов и человеческих прав, уверен Эрет. Страны НАТО заинтересованы в контроле над всем миром и не заботятся о его сохранении.

Американский аналитик Чарльз Ортель отметил, что прекращение работы военно-политического блока стало бы прекрасным вкладом в мир на планете.

Ранее в МИД РФ заявили, что авантюры стран НАТО могут даже вытолкнуть кризис на Украине за географические рамки. При этом республика всего лишь инструмент альянса в борьбе против России.