Мир 05 июня 2023, 23:18 Ортопед объяснил значение «подков» на обуви Байдена Ортопед Саутин: в туфлях Байдена могут использоваться элементы спортивной обуви РИА «Новости»

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Необычная обувь президента США Джо Байдена, которую заметили во время его недавнего падения, может быть «гибридом» модельных туфель и кроссовок. Об этом рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Максим Саутин в разговоре с Пятым каналом.

Байден упал на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. Пользователи Twitter заметили на нем необычную обувь. Каблук на туфлях президента США по своей форме напоминал подкову.

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Саутин объяснил, что многие применяемые при изготовлении обуви технологические изыски часто заимствуются из другого типа обуви. Например, есть туфли и ботинки, в которых используются элементы спортивной обуви. Это делает обувь более удобной. Другой фактор удобства — это подошва.

«Широко обсуждаемые сейчас в Сети фотографии могут быть как раз вариантом такой обуви, где в туфлях производителем была позаимствована подошва от спортивной обуви», — объяснил ортопед.

По его словам, модельная обувь является одним из самых неудобных вариантов обуви. А спортивная обувь, наоборот, считается самой удобной. У кроссовок, как объяснил Саутин, мягкая подошва. С ее помощью можно нивелировать какие-то ортопедические проблемы.

«На подошве спортивной обуви очень часто опора пятки обеспечивается по кругу, когда центральная часть находится выше и не касается поверхности при ходьбе. Это может быть никак не связано с пяточной шпорой или с плантарным фасциитом», — отметил ортопед.