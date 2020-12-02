Ортодоксальная еврейская свадьба впервые в истории прошла в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах впервые в истории прошла ортодоксальная еврейская свадьба. На торжество, которое длилось 10 часов, собрались более 150 человек.

Около половины гостей приехали из Израиля и других стран, а остальные были любопытными туристами, которые не имели никакого отношения ни к невесте, ни к жениху. Об этом сообщил Ynetnews.

Жених и невеста решились на такой шаг из-за строгих коронавирусных ограничений, согласно которым в Израиле запрещено на публичных мероприятиях собираться более 20 человек. По еврейским традициям важно провести свадьбу в назначенный день любой ценой. Сокращение числа гостей до 20 человек для молодоженов кажется невыполнимой задачей.

На фоне этих трудностей многие пары обратили свое внимание на государство Персидского залива. В ОАЭ нет жестких ограничений из-за небольшого количества заразившихся. К тому же после посещения этой страны не нужно сидеть на карантине.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов планируют провести целый ряд мероприятий, на которые могут собраться еще больше участников.