Ортодоксальная еврейская свадьба впервые в истории прошла в ОАЭ
Около половины гостей приехали из Израиля и других стран, а остальные были любопытными туристами, которые не имели никакого отношения ни к невесте, ни к жениху. Об этом сообщил Ynetnews.
Жених и невеста решились на такой шаг из-за строгих коронавирусных ограничений, согласно которым в Израиле запрещено на публичных мероприятиях собираться более 20 человек. По еврейским традициям важно провести свадьбу в назначенный день любой ценой. Сокращение числа гостей до 20 человек для молодоженов кажется невыполнимой задачей.
На фоне этих трудностей многие пары обратили свое внимание на государство Персидского залива. В ОАЭ нет жестких ограничений из-за небольшого количества заразившихся. К тому же после посещения этой страны не нужно сидеть на карантине.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов планируют провести целый ряд мероприятий, на которые могут собраться еще больше участников.