Оргкомитет не исключил проведение Олимпиады без зрителей

Олимпийские игры, которые перенесли на 2021 год, планируют провести при заполненных трибунах. Но соревнования могут пройти и без зрителей, если такой вариант станет единственно возможным.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Однако нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори телеканалу NHK.

Он добавил, что возможна даже отмена Олимпиады. По словам Мори, сокращение количества зрителей является сложной задачей, требующей разработки определенных критериев. В качестве примера он привел версию проведения соревнований с допуском на трибуны только жителей Японии.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Соревнования перенесли из-за распространения коронавируса. Теперь Игры планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Кроме того, в июне оргкомитет предложил упростить проведение соревнований в следующем году. Спортивное мероприятие хотят организовать на основе трех принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, а также упрощение формата ради безопасности.