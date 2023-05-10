Мир 10 мая 2023, 17:05 Организаторы терактов в Белоруссии использовали американскую взрывчатку Глава управления спецэкспертиз Атрашков: С-4 хотели использовать для терактов в Белоруссии U.S. Department of Defense

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Пластичные взрывчатые вещества американского производства С-4 планировали использовать, чтобы совершить серию терактов в Белоруссии. Об этом сообщил начальник Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Владимир Атрашков в эфире телеканала ОНТ.

Специалисты выяснили, что теракты собирались совершить с помощью пластичных взрывчатых веществ и электродетонаторов. Этого достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств, отметил Атрашков.

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«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4», — указал глава управления спецэкспертиз.

Руководитель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Иван Тертель ранее сообщил, что сотрудники ведомства пресекли попытки устроить в стране серию терактов 8 и 9 мая. По данным КГБ, следы заказчиков ведут на Украину.

По подозрению в подготовке терактов задержали четырех человек, все они моложе 30 лет. Взрывные устройства доставили в Белоруссию из-за границы, замаскировав их под бытовые приборы.