Мир 26 ноября 2022, 13:13 Организаторы штурма «Зоны 51» в США пожаловались на преследования ФБР РЕН ТВ: агенты ФБР изъяли всю технику у организаторов штурма «Зоны 51» в США Викимедиа

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Агенты ФБР начали обыскивать организаторов так называемого штурма «Зоны 51» в США. Эта акция состоялась еще в 2019 году. Причем штурмом ее назвать сложно. Происходящее больше походило на сбор молодых людей, которые любят истории про НЛО. Никто из них не решился попытаться проникнуть на секретный объект, где якобы в 1947 году приземлилось НЛО. И вот спустя годы спецслужбы снова заинтересовались теми, кто принимал участие в этом «штурме», сообщил РЕН ТВ.

О преследованиях, в частности, рассказал мужчина по имени Йорг Арну. По его словам, к нему в дом приехали 20 агентов ФБР. Они выбили дверь, сломали мебель и забрали всю технику. Арну уточнил, что лишился мобильных телефонов, карт памяти, дрона, разного оборудования для съемок. Ущерб он оценил примерно в 10 тысяч долларов.

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«Они вынесли все. И я не понимаю, в чем меня обвиняют», — пожаловался американец.

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Обыски прошли и у другого участника «штурма» Мэтти Робертса. По его словам, у него тоже забрали все носители информации. Робертс признался, что очень испугался, а спецагенты якобы пытались убедиться, что он не занимается террористической деятельностью.

Теперь организаторы акции уверены, что, вероятно, они смогли снять то, что никто и никогда не должен увидеть. Политолог Скотт Беннет при этом напомнил, что «Зона 51» является военной базой, поэтому ничего удивительно в запрете съемок рядом с ней нет. Однако, по его мнению, ФБР действует разрушительно и только подогревает интерес к этому месту.