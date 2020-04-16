Организаторы Rock am Ring отменили фестиваль из-за коронавируса

По данным издания, до 31 августа в Германии отменены все крупные мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что все билеты на фестивали Rock im Park и Rock am Ring, которые должны были пройти с пятого по седьмое июня, уже распроданы. Организаторы думают над тем, как вернуть покупателям средства.