Организаторы проведут виртуальный «Тур де Франс»

По данным издания, компания Zwift, разрабатывающая игру-симулятор, организует онлайн-гонку. Управлять велосипедом можно будет с помощью специального велотренажера. Гонка начнется четвертого июля и будет идти две недели. В ней будут участвовать 23 мужских и 17 женских профессиональных команд.