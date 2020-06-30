Организаторы проведут виртуальный «Тур де Франс»
В этом году из-за коронавируса велогонка «Тур де Франс», обычно проводимая в июле, пройдет в августе. При этом в июле соревнование пройдет в виртуальном формате, передает сайт «Мир 24».
По данным издания, компания Zwift, разрабатывающая игру-симулятор, организует онлайн-гонку. Управлять велосипедом можно будет с помощью специального велотренажера. Гонка начнется четвертого июля и будет идти две недели. В ней будут участвовать 23 мужских и 17 женских профессиональных команд.