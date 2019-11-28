Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Логотип представили в ролике, где показали отрывки из выступлений разных годов. Организаторы конкурса решили составить изображение из флагов 41 страны-участницы. Весь логотип собирается из нескольких лучей, которые появляются друг за другом в том порядке, в котором страны начинали участвовать в «Евровидении». В качестве слогана выбрали фразу Open Up, что в переводе значит — откройся.

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Перед разработкой дизайна был проведен конкурс среди 11 голландских агентств. Первое места заняло CLEVER ° FRANKE.

«Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим», — рассказал исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Ситсе Баккер.

«Евровидение-2020» должно было проходить в Амстердаме, так как в 2019 году выиграл Дункан Лоуренс. Но страна отказалась проводить конкурс и его решили организовать в голландском Роттердаме с 16 по 16 мая. Нидерланды уже принимали международный песенный конкурс в 1970,1976 и 1980 годах.