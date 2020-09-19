Организаторы Евровидения подготовили четыре сценария конкурса

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение анонсировали четыре варианта проведения мероприятия в следующем году. Это связано с тем, что пока неизвестно, как в мире будет складываться обстановка с пандемией.

Как говорится на сайте конкурса, первый сценарий является традиционным и предполагает проведение Евровидения в концертном зале Ahoy в нидерладском Роттердаме вместе с жюри и зрителями. Так участники смогут посетить и другие мероприятия, которые проводятся в городе.

Второй сценарий предполагает некоторые ограничения — ограниченное число зрителей в зале для соблюдения дистанции, меньшее число международных делегаций и представителей СМИ.

Третий формат рассчитан на выступление исполнителей дистанционно, если границы закроют.

Последний сценарий при наихудшей эпидемической обстановке предусматривает проведение Евровидения полностью онлайн.

В этом году музыкальный конкурс был отменен из-за пандемии. Следующий конкурс пройдет в 2021 году 22 мая.

Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения работают над похожим проектом для Соединенных Штатов. Он будет называться American Song Contest, и его запустят уже в следующем году.