Организаторы Евровидения оказались не против украинских нововведений

ЕВС не увидел дискриминации в новом украинском правиле.

«Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе Евровидение», — привела слова организаторов «Газета.ru».