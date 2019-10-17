Организаторы Евровидения оказались не против украинских нововведений
В штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС) в Женеве, организатора конкурса Евровидение, прокомментировали решении Киева не допускать на конкурс украинских артистов, выступавших в России позднее 2014 года, сообщил ТАСС.
ЕВС не увидел дискриминации в новом украинском правиле.
«Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе Евровидение», — привела слова организаторов «Газета.ru».