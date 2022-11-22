Мир 22 ноября 2022, 18:01 Организаторы Евровидения изменят правила голосования для зрителей EBU анонсировал новые правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри РИА «Новости»

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Впервые в истории Евровидения отдать голос за исполнителя смогут зрители из не участвующих в конкурсе стран. Основные изменения в системе голосования в 2023 году объявил Европейский вещательный союз. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Теперь члены жюри Евровидения смогут принять участие в голосовании только в финальном этапе конкурса.

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«В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, создана рабочая группа из членов Европейского вещательного союза для рассмотрения способов защиты честного голосования», — отметили в публикации.

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Песенный конкурс в 2023 году решили провести в Ливерпуле, написал RT.