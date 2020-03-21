Организаторы Евровидения-2021 не разрешили выступать с песнями 2020 года

Организаторы песенного конкурса Евровидение решили, что участники должны подготовить новые песни в следующем году.

Об этом пресс-служба конкурса сообщила на официальном сайте.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении.

Организаторы добавили, что страны-участницы сами будут принимать решение о замене участников.

«Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», — сообщили они.

18 марта стало известно, международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Littlе Вig с песней UNO. Клип российской группы на эту композицию уже набрал более 15 миллионов просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников Евровидения-2020.