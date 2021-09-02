Организаторы британского фестиваля Creamfields выстрелили из пушек прахом фаната Tiesto

Память покончившего с собой любителя электронной музыки Стюарта Митчелла почтили на британском фестивале Creamfields. Его прах зарядили в пушки для конфетти и выстрелили во время выступления диджеев. Родители покойного продали билеты на фестиваль, которые их сын купил при жизни, чтобы оплатить его похороны и кремацию. Подробности истории привела телерадиокомпания Би-би-си.

Стюарт Митчелл был большим фанатом электронной музыки и исполнителя Tiesto, но в июле он покончил с собой. Для оплаты похорон родители молодого человека объявили о продаже двух билетов на фестиваль Creamfields.

Билеты приобрели братья Райан и Лиам. Родители Митчелла передали им небольшое количество праха и попросили развеять его на месте проведения фестиваля, чтобы их сын побывал там в последний раз.

Братья решили, что простого развеивания праха недостаточно. Они изготовили два огромных баннера с фотографиями Стюарта и надписью «Этот последний танец для тебя, друг».

Узнав подробности истории, организаторы фестиваля предложили почтить память молодого человека, выстрелив его прахом из пушки во время закрытия части фестиваля, которую посвятили Tiesto.

Сестра Стюарта заявила, что решение организаторов фестиваля Creamfields стало первой хорошей новостью для родителей после смерти брата. По ее словам, такой способ почтить память помог пережить горе. Сейчас девушка присоединилась к благотворительной организации «Папирус», которая ведет кампанию по предотвращению суицидов среди молодежи.