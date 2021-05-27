Организаторы анонсировали продолжение Евровидения-2021

Телевизионный конкурс Евровидение-2021 продолжится онлайн. Организаторы покажут видео выступлений участников, которые подготовили на случай ковидных ограничений.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — говорится в подписи к ролику-анонсу продолжения Евровидения, который опубликовали в YouTube.

Полуфинальные выступления покажут покажут в 22:00 по Москве 28 мая, а финальные — на следующий день в это же время. Запасное шоу будет вести Криста Зигфридс.

Евровидение-2021 прошло в Роттердаме на прошлой неделе. Финал телеконкурса состоялся 22 мая. Его победителем стала итальянская группа Måneskin. Представлявшая Россию певица Manizha заняла девятое место. Накануне в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале она рассказала, что на протяжении всего Евровидения иностранцы принимали ее очень тепло. Зрители из разных стран в социальных сетях выразили певице благодарность за разрушение стереотипов и яркое выступление.