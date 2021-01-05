Организаторов протестов в Белоруссии привлекут к ответственности

По его словам, руководство протестами «зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра».

«Когда из центра дают команду „убей“, „подожги“, „взорви“, тогда наступает ответственность не только тех, кто это делал, но и [тех, кто] давал команды из-за рубежа», — подчеркнул генпрокурор Белоруссии.

Забастовки и масштабные акции протеста начались в стране сразу после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Там победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заняла второе место: за нее проголосовали 10,1% жителей. При этом штаб оппозиции не согласен с такими цифрами — там не раз заявляли, что Тихановская получила гораздо больше 50%.

Позже Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти, напоминает «Газета.ru». Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.