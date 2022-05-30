Организаторов конкурса скрипачей в Гориции обвинили в безумии из-за решения о недопуске россиян

Конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера регулярно проводится в Гориции. В этом году организаторы мероприятия — ассоциация Lipizer — решили не допускать к соревнованию участников с российскими паспортами. РИА «Новости» сообщили, что местные власти назвали это решение безумием.

Мэр Гориции Родолфо Дзиберна сказал, что организаторам дали шанс на исправление ситуации. Сами действия представителей ассоциации он назвал «скандальным поступком». По его словам, подобные решения не соответствуют «многонациональному характеру и давним культурным традициям» Гориции. Сам город находится на границе Италии и Словении.

Президент Lipizer Лоренцо Куалли рассказал РИА Новости, что ассоциация решила отстранить участников с российскими паспортами из-за конфликта на Украине. Позднее мэрия Гориции пригласила организаторов на встречу, на которую они не пришли.

Проведение конкурса планируют на сентябрь 2022 года. Представители Lipizer не допустили к участию трех скрипачек с российским гражданством.