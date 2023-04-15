Мир 15 апреля 2023, 20:51 Организаторам провокации с танком Т-72 в Берлине выписали счет в 806 евро BZ Berlin: организаторов акции с российским танком в Берлине обязали заплатить 806 евро Unsplash

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Администрация центрального района Митте в Берлине направила организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за использование части улицы. Инициаторам акции придется заплатить 806 евро, сообщило издание BZ Berlin.

«Власти Митте прислали повторное предупреждение о необходимости оплатить счет», — говорится в статье.

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Кураторы столичного музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель устроили провокацию на улице Унтер ден Линден. Т-72, который якобы был поврежден на Украине, появился около здания посольства России в Берлине 24 февраля. Танк стоял там четыре дня. На уплату организаторам акции дали неделю.

Позже в российском диппредставительстве сообщили, что немцы не поддержали провокацию с установкой у посольства России в Берлине подбитого танка.

В столице Германии прошел митинг против поставок оружия на Украину и эскалации конфликта. К Бранденбургским воротам пришли около 25 тысяч человек. Демонстранты призвали немецкое правительство остановить поставки вооружений для нужд ВСУ.