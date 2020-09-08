Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людям, которые стоят за протестами в стране, на самом деле нужна не Белоруссия. Они нацелены на Россию.

Слова белорусского лидера процитировал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Об этом он написал в своем Telegram-канале, уточнив, что привел высказывание Лукашенко не дословно, но близко к тексту.

Мы знаем, кто стоит за всеми этими Telegram-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Белоруссии. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!

Роман Бабаян, Маргарита Симоньян, Антон Верницкий и Евгений Рожков 8 сентября взяли интервью у Александра Лукашенко в Минске. Встреча журналистов с белорусским лидером прошла во Дворце Независимости. Выдержками из беседы они делятся в своих социальных сетях.

Ранее Александр Лукашенко сообщил журналистам, что «немного пересидел» на своем посту. Однако сейчас отказываться от управления страной он не собирается, потому что только он «сможет защитить Беларусь». При этом глава республики не исключил, что в стране могут пройти досрочные выборы президента. Однако это станет возможно только после того, как будет проведена реформа по Конституции.