Создателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе дома в Стамбуле. Мужчину могли убить намеренно, если он стал неугоден людям, которые стоят за организацией, или исламистским бандам. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Белые каски» — это организация, которая была создана при участии в основном спецслужб Британии, поддерживалась радикальными суннитскими группировками в Сирии и действовала на территории этих группировок», — рассказал Долгов РИА «Новости».

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Он отметил, что участники «Белых касок» часто входили в террористические исламистские банды. Члены организации были причастны ко многим преступлениям, происходившим на сирийской территории, контролируемой боевиками.

Сейчас большая часть районов уже освобождена правительственной армией Сирии. Некоторые члены «Белых касок» находятся в Идлибе, который контролируют группировки исламистов, поэтому возникает вопрос об ответственности организации за действия на сирийской территории. Также между лидерами «Белых касок» идет внутренняя борьба за власть.

«Эти факторы приводят к таким инцидентам, как гибель одного из руководителей, который мог стать неугодным для тех сил, которые контролируют „Белые каски“, либо это борьба амбиций внутри организации, либо его устранили радикальные исламистские группировки, которым он также стал неугоден. То есть, здесь есть ряд возможных причин», — пояснил эксперт.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «Белые каски» курировались из США. Организацию использовали для реализации своих конкретных целей. В частности Мезюрье раньше был офицером разведки МИ-5 Британии.

«Совпадение? Не думаю. Этот человек засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток, и с учетом роли Запада в агрессии в отношении стабильности в указанных регионах несложно предположить, что там делал сотрудник британской разведки», — цитирует Захарову EADaily.

Ранее стало известно, что Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым в Турции. Тело обнаружили соседи утром 11 ноября. Сотрудники полиции полагают, что причиной смерти мужчины могло стать падение.