Организатор казахских «языковых патрулей» сбежал в Грузию

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни, сбежал в Грузию, сообщило издание Lenta.ru.

Кадры, на которых Ахметов был запечатлен на борту самолета, были опубликованы в Telegram. Как долго блогер планирует оставаться в эмиграции, не уточняется.

«Логика выбора Грузии может быть понятна из того, что ранее в этой стране обосновались многие эмигранты из России и Белоруссии. Выдача именно из Грузии российским властям крайне маловероятна», — предположили авторы издания.

Полиция Алма-Аты 19 августа задержала владельца YouTube-канала Куата Ахметова, который стоит за организацией «языковых патрулей». Во время задержания блогер сначала разговаривал с правоохранителями по-казахски. После он передал свой смартфон сопровождавшей его девушке и перешел на русский язык.

Поводом для реакции силовиков стали размещенные в Сети ролики, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяют, на каком языке говорят сотрудники магазинов и ресторанов в Казахстане. На одном из роликов они заставили русскоязычную женщину извиняться.

Через несколько дней стало известно, что Ахметова оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей). Адвокат молодого человека сообщил, что на его подопечного «составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации».