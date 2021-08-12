Организатор «языковых патрулей» в Казахстане обвинил россиян в пренебрежении к другим народам

Организатор «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов рассказал о своей обиде на русских. По его мнению, россияне пренебрежительно относятся к его соотечественникам.

Об отношении к россиянам он рассказал в интервью изданию RT, аудиозапись которого выложена в их Telegram-канале.

«У вас общество высокомерное. У вас синдром „Равшана и Джамшута“, вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю откуда», — заявил Ахметов.

Он объяснил, что «языковые патрули» организовал, чтобы защищать людей, не владеющих русским языком. Участники движения заставляют русскоязычных граждан извиняться по-русски. Куат Ахметов считает, что в родной стране их должны обслуживать только на казахском языке.

При этом организатор «языковых патрулей» отказался отвечать на вопрос, почему он размещал объявления на русском языке. Мужчина бросил трубку.

Участники «языковых патрулей» проверяют, на каком языке говорят сотрудники магазинов и ресторанов в Казахстане. На одном из роликов они заставили русскоязычную женщину извиняться.