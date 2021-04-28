Организатор ЧМ по шашкам нашел оправдание решению убрать российский флаг

Один из организаторов ЧМ по шашкам в Польше, бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий не увидел ничего плохого в том, что он прямо посреди партии убрал со стола участниц турнира флаг России. По словам Павлицкого, он действовал по указанию главы WADA Витольда Баньки, сообщило РИА «Новости».

При этом Павлицкий признал, что это выглядело некрасиво, но организаторы должны были выполнять предписания WADA, запрещающие российским спортсменам использовать государственную символику на мировых первенствах. Санкция будет действовать до декабря 2022 года.

«Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас нет выбора. Мы не сделали ничего плохого», — добавил он.

По его словам, Всемирная организация шашек упустила решение WADA о лишении россиян выступать под своим флагом.

«Если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из WADA», — добавил Павлицкий.

Скандал вокруг флага РФ разгорелся во время четвертого раунда финального матча ЧМ по шашкам. За столом сидели россиянка Тамара Тансыккужина и представительница Польши Наталья Садовская. Прямо по ходу партии Павлецкий неожиданно убрал российский флаг со стола. В Федерации шашек России такие действия назвали психологическим давлением.