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    20 июля 2021, 21:14

    Орган для борьбы с отмыванием денег предложили создать в Евросоюзе

    Арина Бобкова

    Европейская комиссия предложила сформировать орган, который должен бороться с отмыванием денег в Евросоюзе. Об этом сообщил ТАСС.

    «Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — заявили в Еврокомиссии, передал RT.

    Представители Евросоюза заявили, что новая организация должна будет заниматься координацией власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил Евросоюза. Кроме того, специалисты из ведомства должны будут помогать финансовой разведке.