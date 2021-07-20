Орган для борьбы с отмыванием денег предложили создать в Евросоюзе

Европейская комиссия предложила сформировать орган, который должен бороться с отмыванием денег в Евросоюзе. Об этом сообщил ТАСС.

«Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — заявили в Еврокомиссии, передал RT.

Представители Евросоюза заявили, что новая организация должна будет заниматься координацией власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил Евросоюза. Кроме того, специалисты из ведомства должны будут помогать финансовой разведке.