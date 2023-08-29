Ордер на арест подозреваемого в нарушении санкций ЕС россиянина выдали в Германии | 360°

Мир 29 августа 2023, 15:32 Ордер на арест подозреваемого в нарушении санкций ЕС россиянина выдали в Германии Прокуратура ФРГ получила ордер на арест россиянина по делу об обходе санкций ЕС

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Прокуратура Германии получила ордер на арест Вальдемара В., подозреваемого в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, в том числе в обходе антироссийских санкций ЕС. О получении ордера от следственного судьи Федерального суда заявили в федеральной прокуратуре в Карлсруэ, уточнил ТАСС.

Вальдемар В. имеет гражданство ФРГ и России. В прокуратуре указали, что он является управляющим директором двух компаний, которые основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами.

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С января 2020-го по март 2023 года мужчина в 26 случаях поставлял электронные компоненты российской компании, которая производит военную технику и аксессуары, в том числе беспилотник «Орлан-10», заявили в надзорном ведомстве.

Компоненты, которые, как полагает прокуратура, поставлял подозреваемый, являются частью этого типа БПЛА и подпадают под эмбарго на поставки в Россию.

Ордер на арест мужчины выдали 28 августа. Кроме того, суд распорядился о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей до судебного заседания.

По данным прокуратуры, общая стоимость компонентов, которые передали с нарушением установленного запрета, составляет около 715 тысяч евро.