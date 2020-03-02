Ордер на арест основателя банка «Тинькофф» выдали в Лондоне

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков попал под налоговые разбирательства в Великобритании. Сначала СМИ сообщили, что бизнесмен выплатил 20 миллионов фунтов залога. Теперь стало известно, что перед этим был выдан ордер на его задержание.

«Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание», — сказано в сообщении TCS Group Holding, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

В группе отметили, что юристы бизнесмена сейчас работают над решением сложившейся ситуации. При этом в сообщении сумма выплаченного залога не озвучивается. Вечером 1 марта газета Daily Express со ссылкой на неназванный источник написала, что Тиньков отдал за свое освобождение 20 миллионов фунтов стерлингов (более 1,7 миллиарда рублей). Эту сумму назвали одной из самых больших среди ранее выплаченных залогов.

В конце февраля американская налоговая служба предъявила Тинькову претензии. Теперь бизнесмена ждут слушания в суде, которые будут проходить до апреля 2020 года. Что именно стало причиной обращения в суд, сначала было неизвестно. Как рассказали в Тинькофф банке, у сторон есть некие налоговые споры. Позже СМИ сообщили, что Тиньков подал некорректную налоговую декларацию за 2013 год. Он якобы занижал налоговые выплаты.

Сейчас владелец банка находится в Лондоне. Он сдал свои паспорта и обязался не выезжать из города. Более того, бизнесмену запрещено выходить из квартиры с 19:00 до 07:00. Тиньков участвует в заседаниях как частное лицо и должен отмечаться в полиции три раза в неделю.

Тиньков ведет свой бизнес не только в России. Как пояснил «360» вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов, его дела действительно могут пострадать после ситуации с претензиями налоговой США.