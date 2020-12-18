Орден «Нидербронских сестер» обвинили в сексуальных оргиях с воспитанниками приютов

Католический женский орден «Нидербронских сестер» обвинили в изнасиловании детей и сексуальных оргиях с их участием. Об этом рассказали сразу несколько бывших воспитанников приютов, которые курировали монахини. Они отметили, что в преступлениях участвовали политики и священники, которые платили за это сестрам.

Один из бывших воспитанников детского приюта, который курировали «Нидербронские сестры», рассказал изданию Süddeutsche Zeitung про издевательства, которым подвергался в детстве. 63-летний Андреас Кайль (имя изменено) до сих пор имеет серьезные физические и психические проблемы со здоровьем — психиатор уверен, что они связаны с событиями, которые потерпевшему пришлось пережить в детстве.

Андреас Кайль попал в детский приют на улице Ангелов в городе Шпайере в 1963 году — ему было пять лет. Он рассказал, что прожил там до 1972 года и за это время не раз подвергался сексуальному насилию. Чаще всего его применял Рудольф Мотценбеккер, который в то время занимал пост генерального викария епархии Шпайера и главного церковного судьи.

Детям не поверили

Кайль рассказал, что его и других воспитанников неоднократно насиловали взрослые мужчины, в том числе политики. Это происходило во время сексуальных оргий, за организацию которых монахини получали деньги. Он отметил, что детям никто не померил, хотя они пытались рассказать о происходящем. Когда монахини узнали, что Кайль и еще одна девочка были в полиции, их избили, а воспитанницу вскоре нашли мертвой на чердаке.

Кайль пытался получить пенсию по закону о выплате компенсации жертвам преступлений. Однако социальный суд Дармштадта не стал проводить уголовного расследования, так как события произошли слишком давно, а многие обвиняемые уже умерли.

Юрист Райнхард Лубитц, который выступает в качестве уполномоченного «Нидербронских сестер» в расследовании фактов насилия, не поверил словам мужчины.

«Детей, находящихся под опекой сестер, на коммерческой основе подвергали сексуальной эксплуатации, во всем этом участвовали политики, причем в течение нескольких лет, — разве такие неслыханные вещи можно было бы годами хранить в тайне? Может, кто-то в это и верит. Но я сомневаюсь. Если я ошибаюсь, прошу меня простить», — ответил он изданию.

Дети обвиняли одного человека

Не только Кайль выдвинул обвинения в адрес Кайль Мотценбеккера. В 2014 и 2018 году в епископство Шпайера обратились еще несколько мужчин — они заявили, что в юности тоже стали жертвой насилия со стороны прелата. Один рассказал, что это происходило после исповеди в своей жилой комнате, а второй — после частных занятий латинским языком.

О насилии рассказали и другие экс-воспитанники детского приюта на улице Ангелов. Они отметили, что жертвой священника стала одна девочка, в то время как ее братья и сестры страдали от избиений со стороны монахинь ордена. Епископство не сомневается, что бывшие воспитанники говорят правду. Епископ Карл-Хайнц Виземан верит, что Мотценбеккер действительно насиловал детей. Однако поговорить с обвиняемым уж не получится — он умер в 1998 году.

При этом епархия надеется, что орден будет содействовать расследованию. «Нидербронские сестры» отметили, Что уже создали специальную комиссию — она займется не только приютом в Шпайере — на похожее обращение жаловались и воспитанники бывшего приюта «Гензель и Гретель» в коммуне Обераммергау. Там насилие над детьми происходило в 1960-е и 1970- годы.