Орбиту МКС снизили на 900 метров перед стыковкой с «Прогрессом»

Специалисты провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Это было сделано для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15». Высота полета снизили почти на километр.

«Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции… После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Коррекция провели с помощью двигателей грузовика «Прогресс МС-14» — сейчас он пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Двигатели включились в 22:15 по московскому времени на 262 секунды.

Космонавты, которые прошли все тесты и отправились в полет, не испытывают клаустрофобию. Однако из-за долгого пребывания в корабле или на МКС у них может развиться усталость от замкнутого пространства. Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер во время сеанса прямой связи с МКС. При этом космонавт отметил, что человеку, у которого есть клаустрафобия, не удасться ее скрыть, если он попал в отряд космонавтов.