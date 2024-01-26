Мир 26 января 2024, 13:17 Орбану пригрозили «рычагами влияния» за пророссийскую позицию Посол США в Венгрии Прессман обвинил Орбана в пророссийской внешней политике Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360tv в

Пророссийская позиция «изолировала» Венгрию от остального мира и навредила НАТО. Американское правительство готово задействовать рычаги влияния на премьер-министра Виктора Орбана, заявил The Financial Times посол США Дэвид Прессман.

Дипломат раскритиковал подход правительства Венгрии к международным делам, опроверг существование давления извне и венгрофобии. Он заявил, что продвижение этих идей послужит достижению внутриполитических целей Виктора Орбана, но изолирует его страну.

Реклама

Дэвид Прессман заявил, что отказ Венгрии одобрить помощь Украине продемонстрировал пророссийские взгляды ее правительства. Посол сказал, что такой политический выбор навредит единству альянса.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», — заявил он.

Члены Евросоюза предложили лишить Венгрию права голоса, чтобы снять блокировку новой помощи Украине. Некоторые страны высказались против этого варианта из опасений повторить ее судьбу.