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    02 мая 2022, 10:07

    Орбана внесли в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»

    Премьера Венгрии Орбана внесли в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»

    Оксана Кириллова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец», где обнародуют данные «изменников Родины». Орбана внесли в базу как «антиукраинского пропагандиста», написало РИА «Новости».

    Орбана внесли в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»

    Экстремистский ресурс «Миротворец» создан в 2014 году при поддержке властей Украины. Цель — усиление эффекта при проведении «зачисток от оппозиционных политических деятелей». На сайте, в частности, публикуются данные журналистов, граждан Луганской и Донецкой народных республик. Доступ к порталу заблокирован в России.

    Венгрия выступает против эмбарго на поставки нефти и газа из России. Кроме того, в начале апреля руководство страны согласилось оплачивать российский газ в рублях — Орбан заявил, что с этим «нет никаких проблем». Позже стало известно, что Венгрия будет пополнять счет в Газпромбанке в евро и конвертировать в рубли перед отправкой поставщику.

    Ранее Орбан подчеркивал, что экономика Венгрии будет парализована в случае отказа от российских энергоресурсов.