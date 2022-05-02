Орбана внесли в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец», где обнародуют данные «изменников Родины». Орбана внесли в базу как «антиукраинского пропагандиста», написало РИА «Новости».

Экстремистский ресурс «Миротворец» создан в 2014 году при поддержке властей Украины. Цель — усиление эффекта при проведении «зачисток от оппозиционных политических деятелей». На сайте, в частности, публикуются данные журналистов, граждан Луганской и Донецкой народных республик. Доступ к порталу заблокирован в России.

Венгрия выступает против эмбарго на поставки нефти и газа из России. Кроме того, в начале апреля руководство страны согласилось оплачивать российский газ в рублях — Орбан заявил, что с этим «нет никаких проблем». Позже стало известно, что Венгрия будет пополнять счет в Газпромбанке в евро и конвертировать в рубли перед отправкой поставщику.

Ранее Орбан подчеркивал, что экономика Венгрии будет парализована в случае отказа от российских энергоресурсов.