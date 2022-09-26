Жителей Венгрии спросят об отношении к антироссийским санкциям на национальных консультациях | 360°

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Жителей Венгрии спросят об отношении к антироссийским санкциям на национальных консультациях

Премьер Орбан: Венгрия первой в ЕС спросит у своих жителей об отношении к санкциям

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В Венгрии запустили национальные консультации, в рамках которых жители могут напрямую высказать свое мнение о санкциях, которые Запад ввел против России. Об этом сообщил премьер страны Виктор Орбан в ходе заседания парламента.

По словам политика, венграм также предложат поделиться своей позицией относительно того, нужно ли вводить ограничительные меры против РФ. Орбан обратил внимание, что Венгрия стала первой страной в ЕС, где пройдут такие консультации, сообщило РИА «Новости».

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По словам Орбана, несмотря на то, что демократия официально ставится на первое место среди европейских ценностей, «санкции были введены не демократическим образом», потому что «решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они».

«В Брюсселе мода на то, что они там умнее всех и все лучше знают. Если у них заканчиваются аргументы или если факты их не оправдывают, то того, кто им противостоит, обвиняют в нарушении европейских ценностей, например, нас», — отметил премьер.

Ранее Орбан уже указывал на то, что против России ввели 11 тысяч разных санкций, но при этом больший удар они нанесли по Европу, приведя к росту инфляции и дефициту энергии.

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