Жителей Венгрии спросят об отношении к антироссийским санкциям на национальных консультациях | 360°

Мир 26 сентября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Венгрии спросят об отношении к антироссийским санкциям на национальных консультациях Премьер Орбан: Венгрия первой в ЕС спросит у своих жителей об отношении к санкциям РИА «Новости»

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В Венгрии запустили национальные консультации, в рамках которых жители могут напрямую высказать свое мнение о санкциях, которые Запад ввел против России. Об этом сообщил премьер страны Виктор Орбан в ходе заседания парламента.

По словам политика, венграм также предложат поделиться своей позицией относительно того, нужно ли вводить ограничительные меры против РФ. Орбан обратил внимание, что Венгрия стала первой страной в ЕС, где пройдут такие консультации, сообщило РИА «Новости».

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По словам Орбана, несмотря на то, что демократия официально ставится на первое место среди европейских ценностей, «санкции были введены не демократическим образом», потому что «решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они».

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